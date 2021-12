Prefeito Arthur Teixeira abre o “Natal da Esperança” com acendimento da árvore icônica do Vila Maria

A emoção e a magia do natal contagiaram o grande público que esteve presente na abertura do ciclo natalino de Guamaré, nesta quarta-feira, dia 15, na praça de eventos do conjunto Vila Maria. Na ocasião, o prefeito Arthur Teixeira acendeu a icônica árvore de natal e deu as boas-vindas ao Papai Noel.

Com um discurso voltado para a família, valores e conceitos cristãos do período natalino, Arthur Teixeira falou para a grande multidão, reassumindo o seu compromisso com o trabalho, vislumbrando um futuro melhor e de novas conquistas para Guamaré.

Durante o evento, se apresentaram a banda de música de Guamaré e o grupo de teatro e dança da escola Benvinda Nunes Teixeira. Personagens do universo infantil também alegraram a criançada com o conto Alice no País das Maravilhas.

Além do prefeito Arthur Teixeira, prestigiaram o evento, a vice-prefeita Eliane Guedes, vereadores, secretários e assessores da gestão municipal. A programação do “Natal da Esperança” segue até o dia 23, na Praça de Eventos do Vila Maria.

A árvore de natal de Guamaré é uma das maiores da região da Costa Branca potiguar. A estrutura tem 33 metros de altura e um sistema de iluminação em LEDs, com mais de 180 combinações de efeitos luminosos. A cidade também recebeu decoração natalina em outros pontos, incluindo a orla de Aratuá, praças e acessos.

Com informações: Assecom/PMG – Fotos: Alexandre Barbosa – Fotos e Vídeo Drone: Jonatan Dantas.

