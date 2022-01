Prefeito Arthur Teixeira começa o ano com escalação completa para governar para todos

A escolha dos nomes para o secretariado, primeiro escalão do governo do prefeito Arthur Teixeira (PSB), foi feita aos poucos e com muita cautela e prudência desde que assumiu a prefeitura.

O prefeito buscou valorizar “pessoas técnicas e capacitadas”, para ficarem à frente das pastas.

O anúncio dos nomes que compõe a equipe de secretários municipais foi concluída, e o prefeito inicia o ano de 2022 com a escalação completa para governar para todos.

Nota do blog

Na ultima reunião feita com a equipe de secretários de governo, uma abelhinha falou ao blog que o prefeito Arthur deixou bem claro que não veio para brincar, mas para governar com o povo e para o povo.

Disse que o secretário que não atendesse as metras de governo em três meses, este seria substituído de imediato por outro.

Guamaré tem pressa para avançar com rumo e prumo, e a população não pode esperar tanto.

Pediu na reunião repentinas vezes…

O povo tem que ser prioridade no governo. Só não sei afirmar se todos os presentes alcançaram o que prefeito falou.

Eu fico aqui na torcida que tudo der certo, mas aqui pra gente…

Eu tenho uma ligeira impressão que quando terminar o prazo de 90 dias dado pelo o prefeito, ele vai ter que precisar trocar uns dois ou três secretários.

Ainda é cedo para fazer juízo de valor das ações e da falta de ações, mas se insistir pelo o compromisso político o povo poderá ser penalizado mais uma vez, e isto não é a intenção de um governo que prometeu cuidar com zelo do povo que o elegeu.

Daqui até lá, iremos revelar se a seleção escolhida pelo o prefeito Arthur Teixeira, se foi acertada com dados e fatos para governar pelos os próximos três anos.

Se foi modelo da seleção de 1982 do técnico Telê Santana, ou da seleção de 2019 do Flamengo de Jorge Jesus.

Por fim

O time está formado em campo, mãos a obra em busca de resultados!