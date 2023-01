Prefeito Arthur Teixeira cumpre agenda em Natal e busca soluções para obra da RN 401

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), cumpriu uma extensa agenda administraria na capital do estado em Natal na ultima quinta-feira (12), acompanhado do secretário de planejamento do município, Rodrigo Marco, e da secretária de turismo Andrezza Karla.

Logo após participar da posse dos secretários de estado do RN, o prefeito se reuniu com os secretários de Governo, Gustavo Fernandes, da Secretaria de Infraestrutura, Ana Maria Costa, da Secretaria de Turismo, e a diretora do DER Natécia Nunes.

Na pauta, foi dialogado sobre a parceria do Governo do Estado com o município de Guamaré, em especial, sobre a obra da reconstrução da RN 401. A RN é de fundamental importância para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.

Por esta rodovia escoa os derivados de petróleo e gás processados na Refinaria Clara Camarão e distribuídos para o RN e outros estados, e a maior parte da produção de sal marinho. Ela também é fundamental para o turismo e para a política de atração de novos investimentos na região.

Em sua página do instagram o prefeito Arthur Teixeira, escreveu sobre o objetivo e o resumo do encontro, considerado por ele muito positivo:

“Um almoço especial com os secretários de Governo @frcoelhogustavo da Secretaria de Infraestrutura e @aninhacostarn da Secretaria de Turismo e a diretora do DER @natecianunes , dando continuidade ao diálogo e a parceria do Governo do Estado em prol dos avanços em nosso Município. Falamos sobre nossa grande obra da RN401, que hoje se encontra em processo licitatório, cumprindo os prazos legais, como também de diversas ações turistas no ano de 2023. Parabéns ao @governodorn e a nossa governadora @fatimabezerra13 por tornar o governo próximo e participativo, com Secretários atenciosos e proativos! Agradeço o excelente tempo de qualidade aos Secretários de Governo e a disponibilidade e atenção em ouvir nossos pleitos de celeridade com nossa tão sonhada obra da RN401. Com quedas significativas de arrecadação, tenho lutado incansavelmente para articular novas possibilidades e parcerias, ampliado diálogos e buscado soluções que tragam ao nosso município mais capacidade de investimento. Estiveram comigo os secretários @rodrigolimanatal e @andrezzavarela. Forte abraço!” Comentou.