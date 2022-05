Prefeito Arthur Teixeira emite mensagem ao Dia das Mães

Neste dia tão especial o sol nasce ainda mais lindo e as flores são mais coloridas. Feliz dias das mães!

Mães que não desistem, que amam incondicionalmente, que se doam incansavelmente, que carregam dentro de si a força que unifica famílias e preservam gerações.

A todas as mães, em especial as que sempre estiveram do meu lado, deixo esta palavra; “O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.” Números 6:24-26

Um belo e feliz dias das mães!