Prefeito Arthur Teixeira entrega nova remessa do cartão renda cidadã

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), entregou novos cartões do Programa Renda Cidadã para famílias carentes do município.

A solenidade foi realizada na sede da prefeitura com a presença do prefeito, secretários, o secretário de assistência social, Fabrício Morais, e os benefícios do programa.

O “Programa Renda Cidadã” beneficia famílias que vivem abaixo da linha de pobreza. Mensalmente essas famílias passam a receber um cartão para compras no comércio local com o valor de R$ 205,00 as famílias contempladas.