Prefeito Arthur Teixeira entrega reforma da Escola Municipal Monsenhor José Tibúrcio em Lagoa Seca

A Escola Municipal Monsenhor José Tibúrcio, localizada na comunidade rural de Lagoa Seca, passou por uma ampla reforma, revitalização e foi reinaugurada na tarde desta quarta-feira (03) pelo prefeito Arthur Teixeira, que esteve acompanhado da vice-prefeita Eliane Guedes, secretários municipais e vereadores. “A cada dia reconheço ainda mais o valor e a responsabilidade de cuidar dos pequenos. Estamos entregando escolas que oferecem conforto, qualidade e estão aptas para receber nossas crianças e isso não tem preço. Estamos avançando no caminho certo, investindo em educação e em desenvolvimento”, ressaltou o chefe do executivo municipal.

A obra contou com a construção de espaços novos e revitalização de toda a estrutura, ganhou um laboratório de informática, sala de direção, almoxarifado, banheiro adaptado para cadeirantes, rampa de acessibilidade, substituição total do piso, substituição de todas as esquadrias, além da revitalização das salas de aula, cozinha, banheiros masculino e feminino e pintura. A escola atende crianças da comunidade de Lagoa Seca do Ensino Fundamental I (1º ao 4º ano) e funcionará em tempo integral.

A comunidade recebeu uma escola totalmente reformada que oferece todo o conforto, segurança e o melhor ambiente para o ensino e aprendizagem. As salas de aula receberam uma decoração temática que encantou os pequenos. Mas não foram apenas os estudantes que ganharam, os professores e funcionários também receberam salas administrativas.

“É muito significativo estar hoje entregando essa obra tão importante para essa comunidade. Essa obra era muito aguardada e fico feliz por fazer parte dessa história”, declarou a vice-prefeita, Eliane Guedes.

“Toda a comunidade de Lagoa Seca ganha com essa obra entregue. É uma grande satisfação entregar essa escola totalmente adequada e preparada para acolher a comunidade. Mostra o compromisso do prefeito e da gestão com a educação do município”, declarou o secretário Municipal Renato Dantas.

Fonte: Assecom/PMG

