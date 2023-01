Prefeito Arthur Teixeira escala time para a temporada 2023

Confesso que eu como muitos da população de Guamaré esperava uma mudança mais radical no time escalado do secretariado do prefeito Arthur Teixeira, em especial, nos secretários adjuntos, já que houve um decreto municipal exonerando todos os cargos comissionados do governo.

A falta de compromisso no primeiro ano de governo por parte de alguns deixou muito a desejar, e as redes sociais e os grupos de WhatsApp não perdoa. Tenho sempre falado aqui neste espaço que quando o cargo é politico, fica mais difícil apresentar resultados.

Comparar o futebol com a politica não é pecado e nem ofende, mas um time de futebol para ganhar uma partida e conquistar a vitória de um campeonato, precisa saber dividir tarefas e funções na prefeitura e em cada secretaria. Trabalhar com metas e ser exemplo para todos.

Cada membro do time possui uma função diferente, que se complementa com as dos demais jogadores. Um jogador sempre vai depender do outro para receber a bola e marcar um gol, o time não funciona sozinho.

Assim como no campo, as equipes dentro do setor público devem pensar da mesma maneira. Cada secretário de governo foi nomeado para complementar o serviço um do outro, de forma que a área, como um todo, entregue sempre o melhor resultado ao chefe do executivo que confiou, e a população que acreditou.

Por fim,

O prefeito precisa ter vontade, coragem, pulso firme e organizar a casa para governar melhor neste segundo ano de governo. Serviços essenciais precisam funcionar com a ajuda dos secretários e adjuntos. E obras precisam ser feitas para o desenvolvimento do município.

O inicio da estrada de acesso às praias do Minhoto e Amaro, e a mudança em duas secretarias, já foi no meu ponto de vista um bom começo. Há quem afirme que haverá mais mudanças para a sobrevivência do governo e o bem do município, resta aguardar.

Eis a escalação nomeada nesta quarta-feira, 04:

ANDREZZA KARLLA PONTES VARELA – Secretária de Turismo;

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO – Secretário Adjunto.

ANTONIO TIAGO M. DE OLIVEIRA – Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo;

MOHANA FREITAS ARNAUD – Secretária Adjunta.

DEYVID SAMUEL SOARES DA SILVA – Secretário de Administração;

ALEXANDRE ALVES DE MORAIS – Secretário Adjunto.

FRANCISCO ENOK COSTA DA SILVA – Secretário de Desenvolvimento Rural;

FRANCISCO DAMIAO RODRIGUES – Secretário Adjunto.

EDSON SIQUEIRA DO CARMO – Secretário de Transportes e Trânsito;

ODIMAR DA SILVA MARCAL – Secretário Adjunto.

FRANCINILSON NUNES CABRAL – Secretário de Segurança, Defesa Social e Patrimonial;

FELINTO DOS SANTOS TEIXEIRA – Secretário Adjunto.

HELIO WILLAMY M. DA FONSECA – Secretário Municipal de Articulação Institucional;

JOSE DA SILVA CAMARA – Secretário Adjunto.

IGOR MONTENEGRO – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;

IVANILDO NASCIMENTO DE ALMEIDA – Secretário Adjunto.

LARISA MAYARA PEREIRA DA SILVA – Secretária de Esporte e Lazer;

JOSE SIQUEIRA DE LIMA FILHO – Secretário Adjunto.

MARIA SILVONE DA C. ALMEIDA – Secretária de Pesca e Carcinicultura;

WILLIAM BRUNO DE MORAIS TEIXEIRA – Secretário Adjunto.

MAYRON SILVEIRA SILVA – Secretário de Tributação;

TAYNA EVELYN DA SILVEIRA CUNHA – Secretária adjunta.

RAPHAEL OLEGARIO DE LIMA – Secretário de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais;

GEVANILDO FERNANDES CABRAL – Secretário Adjunto.

RENATO DANTAS DE MEDEIROS – Secretário Municipal de Educação;

MAGDENIA DE SIQUEIRA SILVA – Secretária Adjunta.

RODRIGO MARCO A.DE LIMA – Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Integrado;

EDIVAN DA SILVA MARTINS – Secretário Adjunto

AFILZA MARIA FREIRE PINTO – Secretária de Chefia do Gabinete Civil;

GILZENE CARDOSO DA SILVA – Secretária Adjunta.

ALAN FRANKLIN COSTA PAULISTA – Secretário de Finanças;

ROZENDO FERREIRA DA COSTA – Secretário Adjunto.