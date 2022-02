Prefeito Arthur Teixeira escreve mais um capítulo na saga da RN-401

Já escrevi aqui, outra vez, que o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira é adepto do provérbio português: “Quem quer, vai; quem não quer, manda”.

Arthur tem ainda pela frente menos de 36 meses de governo, mas o prefeito tem pressa e vem cobrando soluções para os principais problemas que atingem à população de Guamaré. Nessa fatura, entra a reconstrução com melhorias da RN-401, rodovia que liga o distrito de Baixa do Meio a sede do município.

Em audiência na tarde desta quinta-feira, 03, no Departamento de Estradas e Rodagens (DER), em Natal, o prefeito Arthur e o presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda foram recebidos pelo diretor do departamento, Manoel Marques. O deputado estadual Hermano Morais intermediou a reunião.

Segundo o blog apurou com exclusividade, terá uma reunião conjunta na Secretaria de Infraestrutura do Estado, na semana que vem para discutir a viabilidade financeira de execução da obra.

Com as presenças de Arthur e Eudes, reunião terminou agora há pouco na sede do DER em Natal

Fonte: Blog Celso Amâncio