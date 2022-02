Prefeito Arthur Teixeira fará leitura da mensagem anual na câmara nesta terça, 22

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), irá participar nesta terça-feira, 22, às 15h, na Câmara Municipal, da abertura do Ano Legislativo 2022. Na oportunidade, ele faz a leitura da mensagem anual.

Em sua fala, o prefeito irá destacar as ações que foram implementadas em dezembro de 2021 quando assumiu o governo, além das iniciativas da sua gestão para implantar novas ações mediante as secretarias do município, e ampliar o atendimento à população com obras e serviços neste ano de 2022.

A retomada dos trabalhos legislativos será conduzida pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda (MDB), além dos vereadores e a equipe de auxiliares do prefeito Arthur.