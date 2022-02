Prefeito Arthur Teixeira faz leitura da mensagem anual na Câmara de Vereadores

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), fez na tarde desta terça-feira (21), a leitura da mensagem anual do poder executivo, e contou com a presença dos vereadores e a população que prestigiou a solenidade.

O ato marcou a abertura dos trabalhos do legislativo municipal. O chefe do Executivo municipal prestou contas sobre as principais ações tomadas, desde dezembro de 2021.

A sessão presidida pelo presidente da Câmara, vereador Eudes Miranda. A solenidade contou com a presença da vice-prefeita, Eliane Guedes, Secretários de Governo, Assessores, funcionários públicos, imprensa local e regional, e a população em geral. O Líder político, o ex-prefeito Hélio Willamy participou da sessão solene.

Arthur destacou pontos importantes, como o planejamento de uma Administração eficiente e levou uma palavra de esperança, convidando todos a olharem para 2022 como um ano de conquistas e realizações.

Nos âmbitos da Saúde, Educação, Obras e Infraestrutura, Agricultura e Assistência Social, foram expostas iniciativas que estão ocorrendo e aqueles que serão desenvolvidas durante o ano, facilitando o acesso de todos aos Serviços e Programas que serão postos em ação neste primeiro ano de administração.

Confira alguns pontos do discurso do prefeito.

Educação

“Estamos hoje com um grande desafio que é o da implementação da Lei do Piso Nacional dos Professores, não somente nós, mas quase 80% dos municípios e estados de nossa nação. Nessa temática Guamaré tem um fator a ser ponderado, além do Plano de Cargos e Carreiras para os Professores que temos, em Guamaré quase 98%, praticamente todos os professores efetivos, já recebem mais do que o Piso de 2022 (que é de R$3.845,63)”, explicou.

O prefeito também ressaltou: “Somos hoje, o município que melhor paga os professores em todo o nosso estado, seja na rede municipal ou estadual. Nosso desafio é encontrarmos os meios financeiros legais para a implementação do piso, pois hoje o impacto nas contas públicas pode ultrapassar em mais de R$ 2 milhões por mês”. Arthur pediu o apoio da casa legislativa afim de buscar uma solução razoável para a situação.

“Boas perspectivas e pacto de trabalho”

“O ano de 2022 será muito importante para todos nós. Os avanços necessários para o nosso município necessitam de muita dedicação. Por isso, se tratando desta gestão, em primeiro lugar, convoco os secretários, colaboradores, funcionários públicos, a cumprirem fielmente a nossa missão de servir ao povo de Guamaré. Precisamos firmar uma parceria, um pacto de trabalho e comprometimento que vença diariamente os desafios da administração pública”, disse o prefeito em trecho da sua mensagem.

Infraestrutura

Como arquiteto, o prefeito Arthur Teixeira falou sobre que os projetos de Infraestrutura, Urbanismo e Turismo serão destaque em sua gestão. “Acredito que chegou o tempo de transformar nossos recursos em obras que gerem impactos significantes no turismo e no urbanismo de Guamaré. Por isso, a praia do Minhoto terá pavimentação asfáltica e urbanização, tornando o lugar agradável aos munícipes e convidativo ao turista. A orla Aratuá será completamente repaginada, bem como a orla Miassaba. Todos esses projetos já estão em pleno vapor e em breve serão apresentados à população”, revelou o prefeito.