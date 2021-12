Prefeito Arthur Teixeira homologa atos para inicio das obras da estrada do Minhoto, lagoa Seca e Santa Maria 3

Logo na primeira semana de governo, o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, homologou os atos praticados no procedimento licitatório referente à concorrência pública no 002/2021.

Trata da contratação de uma empresa especializada no ramo pertinente para executar os serviços de recuperação, manutenção e construção de pavimentação asfáltica, pertencente à malha viária na zona rural do município, especificamente na estrada do Minhoto, Lagoa Seca e Santa Maria 3.

As estradas vicinais receberão pavimentação asfáltica, facilitando a mobilidade entre a zona rural com a sede do município de Guamaré.

Estrada de Lagoa Seca

O grande trânsito de carretas de sal da salina localizada próximo ao distrito, muitas vezes até 40 toneladas de sal Junto no período das chuvas que castiga muito essa via, não sendo possível a longa durabilidade da estrada.

A Estrada de Lagoa Seca é uma grande reivindicação por parte das famílias que residem na comunidade, que será concretizado na gestão do prefeito Arthur Teixeira.

Estrada do Minhoto

Uma estrada de extrema importância para formatação do turismo no município.

A praia do Minhoto tem águas calmas com formação de piscinas naturais, sendo muito utilizada também por praticantes de kitesurf.

O local é um dos atrativos turísticos de Guamaré, e nos finais de semana tem se tornado ponto de encontro das famílias guamareenses.

Com a construção da estrada a prefeitura de Guamaré dará sua rica contribuição com melhorias na infraestrutura, fortalecendo o turismo na cidade.

Estrada Santa Maria 3

Na estrada da comunidade de Santa Maria 3 no verão a poeira é companhia, no inverno, a lama e os buracos são obstáculos para chegar ou sair da distrito. As famílias ficam ilhadas.

É reivindicações antigas que há anos são esperadas uma solução por parte do poder público. Com a homologação, o prefeito Arthur Teixeira, reacende a esperança de dias melhores para todas as famílias de Santa Maria.

A construção da estrada que liga a BR 406 até a comunidade de Santa Maria 3, será um salto de prosperidade na gestão do prefeito que prometeu em campanha realizar em seu governo sonhos juntos, e tudo caminha para ser concretizado.

Geração de empregos e renda

A obra da construção das três estradas irá gerar emprego e renda aos trabalhadores no município, impactando no poder de compra da nossa população, e reflete positivamente na economia do município.

Nota do Blog

Eu já tinha dito a tu… Vamos acreditar e confiar no prefeito Arthur!