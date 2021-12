Prefeito Arthur Teixeira nomeia Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo

O prefeito de Guamaré, Arthur Henrique da Fonseca Teixeira (PSB), através da portaria Nº 1.876/2021, publicada nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial do Município, nomeou, ANTONIO TIAGO MACENA DE OLIVEIRA, no cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo do município, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município.

Nota do Blog

Antônio Tiago é Biológo – Especialista em Etnobotânica e Desenvolvimento Sustentável. Tem experiência na avaliação e recuperação dos danos socioambientais causados pelo impacto dos resíduos sólidos, industriais e efluentes.