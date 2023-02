Prefeito Arthur Teixeira paga reajuste salarial 2023 dos agentes de saúde e endemias

O prefeito Arthur Teixeira iniciou o ano de 2023 cumprindo a Lei do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Os servidores receberam o salário de janeiro, de dois salários mínimos, aprovado por meio da Emenda Parlamentar nº 120, de 5 de maio de 2022.

Desde o ano passado, o prefeito garantiu o cumprimento do piso salarial da categoria para servidores efetivos e contratados e manteve sempre o diálogo aberto com os servidores em busca de atender às demandas apresentadas.

A gestão municipal reconhece a importância do trabalho essencial que é realizado pelos servidores junto à comunidade. “Com o reajuste do salário mínimo, o prefeito Arthur autorizou prontamente que o pagamento fosse realizado com o reajuste. Isso é compromisso de toda a gestão com essa categoria tão importante para os munícipes”, ressalta do secretário municipal de Saúde, Fabrício Morais.

Asscom/PMG