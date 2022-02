Prefeito Arthur Teixeira parabeniza alunos da rede pública por menção honrosa na 16ª OBMEP

Alunos da rede pública do município de Guamaré recebem medalhas de Menção Honrosa pela participação na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática, que ocorre anualmente, e conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática e recursos dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério de Educação e Cultura (MEC).

Participaram da olimpíada no município alunos da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira, e Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva, e contou com a inscrição de quase 18 milhões de alunos dos quatro cantos do país.

O objetivo da olimpíada é estimular o estudo da matemática, através de questões de raciocínio lógico, descobrir talentos e promover a inclusão social.

Confira os nomes:

Laerte Sabino de Lima Junior

Lyedson Ruan da Mata Gomes

Francisco Danilo Miranda Silva

Pâmela Roberta Silva Damasceno

Phelipe Ben-Hur de Melo Bezerra

Ruy Miranda de Melo

O Prefeito Arthur Teixeira, parabenizou em seu instagram os alunos das escolas públicas do município que obtiveram um excelente resultado na 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática, e agradece os pais e professores que tem feito Guamaré ser destaque na educação a nível de país. “Parabéns aos estudantes aprovados pelo brilhante desempenho, e também aos professores, e coordenação pedagógica das escolas pelo trabalho desenvolvido, sempre na luta pela otimização da educação no nosso município”. Comentou.