Prefeito Arthur Teixeira participa da posse dos secretários de Estado do RN

Ao lado dos secretários municipais Rodrigo Lima (Planejamento) e Andrezza Varela (Turismo), o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, prestigiou a solenidade de posse dos secretários do primeiro escalão do Governo do Estado do RN, empossados na tarde da última quinta-feira (12). A cerimônia foi realizada no Centro de Convenções de Natal, e contou com a presença do vice-governador Walter Alves, chefes de Poderes, senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e prefeitas, entre outras autoridades. “Hoje damos início a um novo ciclo. Uma gestão de continuidade, mas não de mesmice,” disse a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ao dar posse ao secretariado para o segundo mandato à frente do Executivo Estadual.

Na ocasião, o prefeito Arthur Teixeira cumprimentou a governadora Fátima e o vice-governador Walter Alves, secretários empossados e os prefeitos presentes. “Vemos com otimismo o segundo mandato da gestão Fátima ao lado de Walter. No primeiro mandato, a governadora conseguiu destravar o processo para a reestruração da RN 401, e em breve, teremos as obras iniciadas. Além de projetos para o Turismo com o apoio da secretária Aninha Costa”, declarou o prefeito.

Das 21 pastas que compõem o primeiro escalão, permanecem desde a primeira gestão 17 nomes. Continuarão à frente de suas pastas Raimundo Alves (Gabinete Civil), Carlos Eduardo Xavier (SET), Aldemir Freire (Seplan), Coronel Araújo (Segurança), Íris Oliveira (SETHAS), Gustavo Coelho (SIN), Alexandre Lima (Sedraf), Jaime Calado (Sedec), Cipriano Maia (Sesap), Ana Maria Costa (Setur), Guilherme Saldanha (SAPE) e Daniel Cabral (Comunicação).

Socorro Batista, Virgínia Ferreira e Pedro Lopes também permanecerão na gestão, mas agora nas Secretarias de Educação, de Gestão de Projetos Especiais, e de Administração, respectivamente. Além disso, Antenor Roberto, vice de Fátima na gestão passada, assume a Procuradoria-Geral do Estado, e Luciana Daltro de Castro Pádua Bezerra assume a Controladoria Geral do Estado (Control). Já os novos secretários são Paulo Varela Neto (SEMARN), Olga Aguiar (SEMJIDH), Mary Land Brito (Secretaria Extraordinária da Cultura) e Helton Edi Xavier da Silva (SEAP).

