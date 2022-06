Prefeito Arthur Teixeira participa de atividades alusivas à Semana do Meio Ambiente

O Prefeito de Guamaré Arthur Teixeira, participou das atividades na manhã de hoje (09), da programação da semana do Meio Ambiente. O trabalho que está sendo feito pelos pela secretaria aumento na qualidade de vida da cidade e promove a consciência ambiental com as crianças que são o futuro de Guamaré.

Seguindo a programação da Semana do Meio Ambiente, a turma do Telecentro Guamaré ocupou a Praça do Ginásio Poliesportivo Aldemir Miranda para realizar o plantio de mudas de árvores nativas frutíferas.

A atividade foi feita por meio da parceria entre ANEA, através do Projeto Vale Sustentável, juntamente com as Secretarias de Meio Ambiente, Educação e Turismo de Guamaré.