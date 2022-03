Prefeito Arthur Teixeira participa de encerramento da festa de São José, em Lagoa Doce

A comunidade de Lagoa Doce está em festa comemorando seu padroeiro São José desde o ultimo dia (17). Todas as noites foram celebradas com procissão, novenas e missas, juntamente com padrinhos e convidados.

Na noite deste sábado (20), foi realizada missa e procissão encerando as festividades, e contou com a presença do prefeito Arthur Teixeira, o líder politico Hélio Willamy, vereadores, secretários de governo, autoridades politicas, fies, entidades e a população em geral que homenagem ao santo padroeiro.

Toda programação tem o incentivo da área pastoral de Nossa Senhora Imaculada da Conceição de Guamaré, sob a coordenação de Padre Gilvan Bezerra que celebrou a missa.

Os festejos receberam outras comunidades de Mangue Seco I e II, Lagoa de Baixo, Ponta de Salina, Lagoa Seca, Salina da Cruz, Baixa do Meio, dentre outras. A homilia foi feita pelo o seminarista João Eudes.

As festividades de São José teve o apoio da Prefeitura Municipal de Guamaré, através das secretarias de governo. A Polícia Militar e a Guarda Municipal mantiveram a ordem durante todo evento.

Veja mais fotos clicado em cima das imagens para ampliá-las: