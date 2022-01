Prefeito Arthur Teixeira participa de festejos a São Sebastião em Baixa do Meio

As festividades alusivas ao Santo Mártir São Sebastião segue com as missas da novena, e neste sábado (15), aconteceu mais uma noite de celebração na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

O padre Gilvan Bezerra foi o celebrante, e em sua homilia trouxe reflexões sobre o amor ao próximo e uma vida dedicada às coisas de Deus, alertando a igreja a viver tudo isso.

A festa que começou no último dia (10), segue até quinta, dia 20, com a tradicional procissão ao padroeiro.

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira participou dos festejos, além do prefeito, ainda contou com a presença do líder politico Hélio Willamy e atual secretário de articulação do governo, do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, dos vereadores Carlos Câmara, Edinor Albuquerque, Miranda Junior, Tiago de Berg, Dedezinho, secretários, e lideranças politicas e religiosas.

“O governo tem um papel importante na vida dos cidadãos. Estamos muito honrados em participar dessa festa que retrata a fé e confiança em Deus de cada morador da comunidade de Baixa do Meio”, comentou o prefeito Arthur Teixeira.

Os fiéis lotaram o espaço ao lado da igreja de São Sebastião, aonde a festa vem sendo realizada.

Leilão

As autoridades políticas e religiosas, juntamente com a população participaram logo após a celebração da missa do leilão oferecido ao público presente. A música ficou por conta de Emiliano de Paula.

Toda a renda da festa será revertida em prol da Igreja do referido padroeiro. A Polícia Militar e Guarda Municipal, manteve a ordem pública na missa campal e durante a realização de todo leilão.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: