Prefeito Arthur Teixeira participa de missa e procissão alusiva a Nossa Senhora da Conceição

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, acompanhado da vice-prefeita, Eliane Guedes, do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, do líder politico Hélio Willamy, do deputado estadual, Hermano Morais, participou do encerramento das festividades de Nossa Senhora Imaculada da Conceição.

A solenidade religiosa contou também com a presença dos vereadores, secretários, e autoridades locais. O deputado estadual Kelpes Lima, prestigiou o ato religioso ao lado do vereador Gustavo Santiago.

No ultimo dia de encerramento da festa da padroeira da cidade, se iniciou com a missa na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, logo após a procissão que percorreu as ruas até a volta a Praça da Imagem da Santa, onde ouve o encerramento. O Padre Gilvan Bezerra, conduziu a missa e procissão.

O Padre Gilvan Bezerra, paroquio da cidade, acompanhou o hasteamento das bandeiras. A comunidade católica parou para ver o cortejo, fies se emocionaram com a passagem da imagem de Nossa Senhora Imaculada da Conceição pelas as ruas da cidade.

Durante a celebração da missa, o padre agradeceu a presença de todo povo católico, que segundo ele, a noite era muito especial para todos, pois todos os presentes na procissão e na missa estavam demostrando sua fé e gratidão a Deus, e pedindo pela sua família a proteção de DEUS.

