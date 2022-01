Prefeito Arthur Teixeira participa de reunião para fomentar o turismo no munícipio

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira (PSB) participou na ultima quarta-feira (05), de uma reunião na capital do estado do estado, na agência de publicidade da empresa Executiva, para tratar de assuntos referentes à promoção turista do município.

Além do prefeito, participaram do encontro o empresário Odemar Guilherme Caldas, representante da empresa Executiva Propaganda LTDA, o secretário de governo Rodrigo Marco da pasta de Planejamento, e Francisco Anderson, da secretaria de turismo.

Guamaré fica localizada na costa branca potiguar e rodeada de belezas naturais, a cidade tem um pôr do sol nas dunas do minhoto encantador, passeios pelas trilhas das gamboas, ou mesmo um banho de mar nas águas mornas e cristalinas na praia do queimado.

Nos próximos dias será divulgada no site oficial da prefeitura a nova campanha publicitária do governo para fomentação do turismo no município.