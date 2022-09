Prefeito Arthur Teixeira participa do desfile cívico de 7 de setembro

A prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promoveu nesta quarta-feira (07), o desfile cívico escolar, encerrando as comemorações alusivas ao tradicional 7 de setembro e Semana da Pátria.

Alunos das escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino, professores, e servidores municipais do município desfilaram em diversas alas alusivas ao tema deste ano “200 anos da independência do Brasil e a chegada da família real no Brasil”.

Um desfile cívico organizado pelo poder público municipal, diversas atrações e a participação efetiva das escolas do município de Guamaré, abrilhantou e enriqueceu ainda mais o evento.

Esteve presentes a solenidade, o Prefeito Arthur Teixeira, a primeira dama Daniela Rocha, a vice-prefeita, Eliane Guedes, o líder politico Hélio Willamy, o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, secretariados municipal, vereadores e demais autoridades do município.

As apresentações do desfile deu inicio às 18 horas no largo de eventos do conjunto Vila Maria, com as instituições da rede municipal e particular de ensino do município. A educação realizou mais uma das bonitas e organizadas festas cívicas com a participação da família, dos alunos e do público presente. Sem contar com inúmeras pessoas que participaram aplaudindo, fotografando e acompanhando seus filhos.

O Prefeito Arthur Teixeira, falou o público presente, “Estamos aqui celebrando o Dia da Independência e fico muito feliz em ver crianças, jovens e toda a família participando. O desfile cívico do dia 7 de Setembro serve justamente para lembrar uma data que simboliza a autonomia conquistada e a determinação do povo brasileiro. E isto faz parte da nossa história”, Finalizou.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: Parte I – Hasteamento da Bandeira pela manhã

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: Parte II – Desfile Cívico