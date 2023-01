Prefeito Arthur Teixeira participa dos festejos ao padroeiro de Baixa do Meio São Sebastião

As festividades alusivas ao Santo Mártir de São Sebastião seguem com as missas, procissão e novena. E nesta quinta-feira (19), aconteceu mais uma noite de celebração na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré.

O padre Robson Nascimento, da paróquia de Santana do Soledade II em Natal foi o celebrante da noite. Em sua homilia trouxe ele reflexões sobre o amor ao próximo e uma vida dedicada às coisas de Deus, alertando a igreja a viver tudo isso.

A festa que começou no último dia (10), segue até essa sexta-feira, dia 20, com a tradicional procissão ao padroeiro pelas as ruas da comunidade.

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira participou dos festejos, além do prefeito, ainda contou com a presença da vice-prefeita Eliane Guedes, do líder politico Hélio Willamy, atual secretário de articulação do governo, do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, dos vereadores Carlos Câmara, Edinor Albuquerque, Miranda Junior, Tiago de Berg, Dedezinho, Diego de Lisete, Gustavo Santiago, Daniel do Sub, secretários, e lideranças politicas e religiosas.

“O governo tem um papel importante na vida dos cidadãos. Estamos muito honrados em participar dessa festa que retrata a fé e confiança em Deus de cada morador da comunidade de Baixa do Meio”, comentou o prefeito Arthur Teixeira.

Os fiéis lotaram o espaço ao lado da igreja de São Sebastião, aonde a festa vem sendo realizada todos os anos. Além da prefeitura de Guamaré, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram os noiteiros da celebração.

