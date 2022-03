Prefeito Arthur Teixeira participa na AL de audiência sobre impactos da saída da Petrobras do RN

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira (PSB), participou na tarde desta quinta-feira (17), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), de uma audiência pública, para debater os impactos sociais e econômicos da venda dos ativos da Petrobras no estado. A audiência foi proposta pelo deputado estadual Hermano Morais (PSB).

Além do prefeito Arthur Teixeira, o ex-prefeito de Guamaré e líder politico Hélio Willamy, e deputado Hermano Morais participaram do debate. Representantes da empresa que ficará à frente da exploração dos poços no RN, também participaram, parlamentares, incluindo federais, as secretarias estaduais de Tributação e de Desenvolvimento Econômico, a UFRN e prefeitos dos munícipios produtores do petroleo , além de sindicatos e entidades ligadas à indústria.

Apoio Integral a Empresa

“Não esperem outro comportamento da Prefeitura de Guamaré, a não ser, o apoio integral à empresa, neste início das atividades em nosso município. Acredito que vamos viver uma nova revolução energética e a exploração de Petróleo e Gás é a estratégia para a nossa região e a empresa 3R Potiguar, receberá de nós, todos os servidores e secretários todo apoio logístico que for necessário, administrativo também, bem como, a segurança jurídica para que comessem a operar o quanto antes na cidade”. Disse o prefeito Artur Teixeira.

Nossa Luta por Guamaré

O líder político Hélio Willamy, disse que “Nossa luta em favor de Guamaré e do nosso povo será sempre incansável. Estamos trabalhando ao lado do Prefeito Arthur Teixeira e dos nossos amigos vereadores para o desenvolvimento do município. Discutimos juntos nesta audiência sobre os Impactos Sociais e Econômicos da Venda dos Ativos da Petrobras no Rio Grande do Norte. A proposição deste encontro para debater este assunto tão importante, foi do nosso amigo e deputado estadual Hermano Morais. Reunimos-nos aqui com o poder público, especialistas e representantes da empresa que vai explorar os 22 campos de petróleo do Polo Potiguar para que todos nós possamos compreender melhor esse novo momento”. Comentou.

Geração de 5 mil empregos

“A 3R vem para o estado com uma ideia de revitalização dos campos petrolíferos. A nossa equipe está extremamente focada nisso. O que já podemos adiantar hoje, é que a Petrobrás tem milhares de empregos gerados, e a nossa visão muito preliminar dos nossos investimentos, é que será em torno de 5 mil empregos diretos e indiretos futuramente”, afirmou Ricardo.

A 3R Petroleum é uma empresa brasileira de capital aberto. Em reservas é a maior empresa privada do setor no país, com o polo potiguar vai dobrar sua produção e reservas, e já é o maior produtor de gás natural no RN. A empresa também pretende manter a refinaria Clara Camarão e o parque de distribuidoras em Guamaré.