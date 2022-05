Prefeito Arthur Teixeira prestigia torneio de futebol na comunidade de Mangue Seco II

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, prestigiou neste sábado (30), o torneio de futebol alusivo aos festejos de Santo Expedito, padroeiro da comunidade de Mangue Seco II.

O evento contou o apoio da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Além do prefeito, também prestigiaram o evento o líder politico, e atual secretário de articulação, Hélio Willamy, o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, o secretário de transporte, Edinho de Moacir, lideranças politicas, desportistas e a comunidade em geral.

Cerca de 14 equipes disputaram entre si o troféu de campeão e vice, e nem mesmo o calor de quase 40 graus, afastou o público que se fez presente durante todo o dia.

Visando incentivar a prática do esporte através da realização de torneios de futebol, a prefeitura patrocinou o evento. O prefeito Arthur Teixeira parabenizou todos os esportistas e as famílias do distrito de Mangue Seco II pela linda festa em homenagem a Santo Expedito.

A final foi de tirar o folego, mas o time de Lagoa Seca jogou melhor e se consagrou campeã do torneio, a equipe de Salina da Cruz ficou com o segundo lugar. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, garantiram a segurança do evento.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: