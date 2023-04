Prefeito Arthur Teixeira realiza live nesta terça-feira às 20h

O Prefeito Arthur Teixeira realizará uma live nesta terça-feira (18), às 20h, por meio do seu instagram @arthurteixeiraprefeito para explicar à população sobre o FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. Trata-se de um financiamento oferecido pela Caixa Econômica Federal que a Prefeitura Municipal de Guamaré almeja adquirir. Os recursos são para obras de infraestrutura importantes para a cidade.

Durante a live, o Prefeito Arthur Teixeira explicará como funciona o FINISA, e como o recurso será aplicado no município. Será uma oportunidade para a população entender melhor como funciona o financiamento e tirar dúvidas com o chefe do executivo municipal. Por isso, é importante a participação de toda a população!

A Prefeitura de Guamaré trabalhando com transparência e mostrando seu empenho com o desenvolvimento e na melhoria da vida de todos os guamareenses.