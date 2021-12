Prefeito Arthur Teixeira se reúne com diretores de escolas para planejamento de volta às aulas

As aulas ainda não começaram em Guamaré, mas os trabalhos no governo do novo prefeito Arthur Teixeira, seguem sem recesso em ritmo acelerado.

No próximo mês fevereiro de 2022, cerca de 5 mil alunos retornarão às escolas do município.

Para dar início aos trabalhos de preparação do ano letivo, o prefeito Arthur e o Secretário de Educação, Renato Dantas, reuniram-se na última quarta-feira (22), com os diretores das escolas, para dar o inicio ao novo ciclo letivo.

O encontro aconteceu na prefeitura na sala de reunião do Gabinete Civil, e teve como objetivo esclarecer questões como calendário, atribuições de aulas e toda a supervisão de ensino para que o ano letivo se inicie de maneira efetiva.

A expectativa para o retorno das aulas é muito boa, uma vez que o corpo docente, diretores, coordenadores e equipe de apoio estão prontos e preparados para esse grande dia.

A prefeitura não medirá esforços para garantir os investimentos necessários na Educação e na busca constante pela melhoria da qualidade. “Colocamo-nos inteiramente à disposição. Queremos ter uma relação bem próxima. Sempre trabalhando as demandas, pois acreditamos em uma educação melhor para Guamaré” comentou o prefeito Arthur Teixeira.