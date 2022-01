Prefeito Arthur Teixeira se reúne com secretária de estado do turismo

Nesta terça-feira (11) a secretária de Estado do Turismo do RN, Aninha Costa recebeu o novo prefeito do município de Guamaré, Arthur Henrique e a vice-prefeita Eliane Guedes.

A nova gestão municipal visita a SETUR/RN com o propósito de promover ações em prol do desenvolvimento do Turismo no município.

A secretária foi presenteada com uma cesta de produtos da Cooperativa Cooderg – Cooperativa de Desenvolvimento Rural e Artesanal de Guamaré.

Entre as ações planejadas para Guamaré é a realização do curso de Turismo de Base Comunitária e a inclusão do município no projeto Orla.

A secretária Aninha convidou o diretor Técnico do IDEMA, Werner Tabosa para participar da audiência com o intuito de apresentar as demandas voltadas à pasta.

A união dos setores é fundamental para avançar nas ações. Como desdobramento da reunião, será agendada uma nova visita técnica no mês de fevereiro com a Setur e o IDEMA.

Para o prefeito Arthur a reunião foi muito positiva. “Com a orientação e o apoio do SETUR/RN vamos dar um novo fôlego para o turismo, trazer a juventude e trabalhar para desenvolver essa área da nossa economia que tem grande potencial de crescimento”, declarou o prefeito.

A subsecretária de Turismo, Solange Portela, a coordenadora de Articulação, Rosângela Moreno e os secretários municipais de Turismo e Planejamento, Anderson Maciel e Rodrigo Lima também participaram da reunião.