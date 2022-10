Prefeito Arthur Teixeira se reúne com servidores da saúde para tratar de ajustes e melhorias a categoria

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira (PSB) se reuniu na tarde desta terça-feira (11), com técnicos em saúde bucal, técnicos de enfermagem e enfermeiros do município, acompanhado do secretário de articulação Hélio Willamy, do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, do secretário de saúde Junior Kennedy, do diretor do hospital Chayanny Richardson, e Procuradores para tratar de ajustes e melhorias a categoria.

A pauta da reunião tratou das reivindicações dos profissionais que atuam no hospital Manoel Lucas de Miranda, Upa 24 e ESFs. Durante a reunião, os servidores apresentaram ao prefeito as principais demandas que estão reivindicando como: incremento salarial, diárias operacionais, perda de gratificações e plantões, bem como melhorias que envolvem a comunicação entre setores e os profissionais.

O prefeito ouviu atentamente os profissionais de saúde, e explicou que o governo é parceiro e reconhece os esforços, a dedicação e o trabalho dos técnicos da área de saúde do município. “O mérito da profissão, o histórico que envolve um trabalho de esforço e amor aos pacientes jamais será esquecido. Apenas precisamos, como equipe, gestão e profissionais, nos adequarmos a novas realidades e fatores externos que condicionam a gestão a tomar decisões para o futuro.” Disse o Prefeito.

Arthur também reafirmou o compromisso com a categoria e apresentou ajustes e melhorias em consenso, que por sua por sua vez, resumiu a reunião como positiva aos profissionais por ter encontrado uma solução que pudesse atender as reivindicações da categoria.

No final da reunião com os profissionais de saúde, o prefeito Arthur Teixeira disse que “hoje, de forma muito especial, nos reunimos com uma representação dos técnicos em saúde bucal, técnicos de enfermagem e enfermeiros do município de Guamaré. Foi uma excelente tarde de diálogo, compreensão mútua e um único objetivo: juntarmos forças para servirmos as pessoas. Faço um pedido especial; que no coração dos profissionais fique o entendimento de que sempre nos preocupamos e pensamos nas melhores soluções. Que no final, a responsabilidade e amor aos pacientes seja o pilar de nossas ações. Temos a certeza que Guamaré tem os melhores profissionais de saúde do mundo! A estes profissionais, fica a minha gratidão pelo excelente diálogo. Continuaremos lutando por cada um de vocês.” Finalizou.