Prefeito Arthur Teixeira toma pose como Presidente da Junta de Serviço Militar de Guamaré

Em solenidade ocorrida na manhã desta segunda-feira (31), o prefeito Arthur Henrique da Fonseca Teixeira tomou posse como presidente da Junta de Serviço Militar do município de Guamaré, conduzida pelo delegado do serviço militar Tenente Valdemir Araújo.

O evento aconteceu na base administrativa do Exército Brasileiro na 24ª CSM, em Natal. Durante a solenidade o prefeito reiterou o compromisso com a segurança pública do município.

“A segurança pública é uma prioridade. Vou fortalecer o diálogo e a união de todas as forças de segurança pública para tornar Guamaré uma das cidades mais seguras do RN”, ressaltou o prefeito Arthur Teixeira.