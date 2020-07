Prefeito de Carnaubais acusa assentados de ligações clandestinas em adutora

O Prefeito de Carnaubais, Thiago Meira, quando questionado na última quarta-feira, 15, sobre o recorrente problema da falta de água nos assentamentos de Carnaubais, não pensou duas vezes para acusar os assentados pelo caos. Segundo o prefeito, no seu pronunciamento na Líder FM, o problema acontece devido a “gatos” e ligações clandestinas no sistema que abastece as comunidades.

As duras palavras do gestor, ao acusar o pequeno agricultor de “roubar água” não foram bem recebidas nas comunidades e vem desgastando ainda mais o prefeito Thiago, que tem se mantido ausente e distante do povo que lhe elegeu. A situação da água nas comunidades é apenas um, entre tantos problemas que atingem o município.

