Prefeito Adriano Diógenes vem a público para esclarecer alguns fatos

Toda história tem dois lados

O Prefeito Adriano Diógenes esclarece os fatos, responde as críticas do vereador Gustavo com a verdade, sem esconder a realidade que vive o município de Guamaré, sendo também solidário ao servidor público nesse momento de crise, que requer a união de todos.

Dê o play e assista.

Nota de Esclarecimento: Hospital Manoel Lucas de Miranda