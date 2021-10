Prefeito de Guamaré decreta ponto facultativo da quinta-feira (28), para sexta-feira, dia 29

Em decorrência da comemoração do Dia do Servidor Público, o prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, assinou o decreto que institui PONTO FACULTATIVO da quinta-feira, dia (28), para sexta-feira (29).

Apenas os serviços considerados de natureza essencial terão suas atividades normais.

Serviços Essenciais

As atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura ficarão a critério do titular da pasta e deverá seguir o contido no Calendário Escolar aprovado para o ano de 2021.

O hospital pela sua essencialidade funcionará normalmente, e outras atividades da Secretaria Municipal de Saúde Pública ficarão a critério do titular da pasta.

A Guarda Municipal e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Guamaré funcionarão normalmente.