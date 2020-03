Prefeito de Guamaré discute parcerias na Educação com a diretoria da 6ª Direc

Para discutir parcerias e projetos inovadores para a educação municipal, o Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes recebeu na tarde dessa terça-feira, 17, a diretora da 6ª Direc, Patrícia Carol. O ensino e o apoio pedagógico para alunos com deficiência foi um dos pontos abordados na pauta.

A professora Patrícia Carol elogiou a política educacional do município de Guamaré e disse que o governo estadual, através da 6ª Direc está disposto a fortalecer a parceria institucional as prefeituras. “Guamaré tem uma gestão que apesar da crise financeira que afeta as prefeituras, se preocupa em reforçar o seu compromisso com a educação”, disse.

O Secretário Municipal de Educação, Roberto Aguiar, o Procurador adjunto do município, Augusto César e a coordenadora pedagógica da 6ª Direc, Neusiene Marques também participaram da reunião, onde foram discutidas medidas que estão sendo tomadas pelo governo estadual em relação a campanhas educativas com a comunidade escolar contra a proliferação do Coronavírus.

Mesmo com a suspensão das aulas na rede pública, as equipes pedagógicas continuarão em sintonia em relação às recomendações das autoridades de saúde. A parceria institucional entre a Prefeitura de Guamaré e o governo estadual na cessão de servidores também foi discutida no encontro.

Compensação Social

Patrícia Carol convidou o prefeito Adriano Diógenes para conhecer projetos financiados por usinas de energia eólica, que vem alterando a realidade do município de Serra do Mel, no âmbito da educação profissional com alcance na rede estadual e municipal de ensino. A ideia é buscar apoios dessas empresas para implantar iniciativas semelhantes em Guamaré e região.

(Visited 10 times, 10 visits today)

Câmara Municipal: Comunicado sobre medidas tomadas por causa do Coronavírus Prefeito Adriano se reúne com secretários de governo para discutir medidas sobre o Coronavírus