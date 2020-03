Prefeito de Guamaré lidera ações na crise do Coronavírus

Com diversas ações em curso e um comitê intersetorial para tratar da crise causada pela pandemia do Coronavírus, o prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes lidera sua equipe e vem se comunicando semanalmente com a população pelas redes sociais, contabilizando um grande engajamento dos internautas do município e até de cidades vizinhas.

Na noite desta terça-feira, 24, o prefeito reuniu secretários de pastas estratégicas no enfrentamento ao Coronavírus e representantes da segurança pública, onde divulgou em uma live pelo Facebook o boletim epidemiológico do município, além de anunciar novas medidas nas áreas de saúde, assistência social, educação e segurança. A vacinação do H1N1 também pautou a pauta interativa.

Até o fechamento dessa matéria, a live já tinha mais de 100 compartilhamentos e teve a audiência de quase 600 internautas com mais de 600 comentários e um pico de 4 mil visualizações.

O prefeito Adriano reconheceu o esforço dos secretários envolvidos direto e indiretamente com as ações de enfrentamento ao Coronavírus e agradeceu o apoio que a gestão vem recebendo de todos os profissionais de saúde para atravessar essa pandemia do Covid-19.

