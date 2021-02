Prefeito de Guamaré reúne Comitê de Enfrentamento à Covid e anuncia barreiras sanitárias em Guamaré e Baixa do Meio

Preocupado com o quadro epidemiológico do Estado e atento as recomendações do Ministério Público, o prefeito interino de Guamaré, Eudes Miranda reuniu o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, no início da tarde desta terça-feira, 23, para avaliar quadro e discutir novas medidas.

As barreiras sanitárias em Guamaré e Baixa do Meio é uma das novidades do município no enfretamento à Covid, atendendo pedidos da população que está em parte apreensiva com a presença de mutações do vírus no Rio Grande do Norte. Também ficou decido que as aulas presenciais não retornam nos próximos 15 dias.

Participam do comitê, além da Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo Secretário titular da pasta, Fabrício Morais, representantes das pastas de Educação, Assistência Social, Gabinete Civil e da Procuradoria do município. A reunião contou com representação da Polícia Civil, Covisa e da Atenção Básica de Saúde.

O prefeito Eudes Miranda editará novo decreto com as medidas restritivas, que deverá ser publicado nessa quinta-feira, 25. “Proteger a vida do cidadão é a medida mais importante que temos que tomar neste momento, juntamente com as autoridades do estado e os órgãos de saúde”, destacou o prefeito.

