Prefeito de João Câmara proíbe entrada de moradores de outras cidades e fecha comercio

A Prefeitura de João Câmara, na região do Mato Grande, publicou um decreto com novas restrições para conter o avanço da Pandemia. Com o novo decreto, fica proibida a entrada e a circulação de pessoas que moram em outros municípios.

Para cumprir a determinação, a prefeitura decidiu instalar barreiras sanitárias nas divisas.

O decreto, assinado pelo prefeito Manoel Bernardo (DEM), entrou em vigor nesta sexta-feira 12, com a publicação no Diário Oficial dos Municípios. As novas medidas valem por uma semana.

As barreiras sanitárias deverão ser montadas com o apoio das forças policiais. Entre outras medidas, o prefeito também decidiu suspender a realização de feiras livres pelas próximas duas semanas.

Além disso, o comércio não essencial só poderá funcionar à tarde, das 13h30 às 17h30. Pela manhã, os estabelecimentos podem até atender, mas apenas para entrega dos produtos em casa. A multa por descumprimento é de R$ 500. Agora RN

(Visited 3 times, 3 visits today)