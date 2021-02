Prefeito de Macau cobra apoio do Estado para o retorno das cirurgias eletivas e de obstetrícia no Hospital Antônio Ferraz

O prefeito de Macau, José Antônio Menezes participou na manhã desta segunda-feira (8), de um encontro de prefeitos do Mato Grande e gestores de saúde, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) do Rio Grande do Norte, em Natal, para discutir a pactuação necessária para a retomada dos serviços de obstetrícia na 3° Região de Saúde.

Na ocasião, José Antônio Menezes, apresentou a situação caótica que encontrou o Centro Cirúrgico do Hospital Antônio Ferraz, impossibilitado de prestar serviços nas cirurgias eletivas e de obstetrícia e fez a solicitação ao Estado de uma mesa cirúrgica e de um carro de anestesista para garantir o retorno das cirurgias no Hospital de Macau.

Sobre o assunto, a Secretária Municipal de Saúde, Terezinha Menezes adiantou que o município abriu diálogo com empresa R3 para viabilizar uma parceria público/privado e reformar o centro cirúrgico do HAF. Também não está descartado o empréstimo dos equipamentos por parte do Estado para hospital de Macau.

Nos próximos dias, o Hospital Antônio Ferraz vai receber a visita técnica da Comissão de Operações de Hospitais e Unidades de Referência (COHUR) da SESAP-RN para avaliar a estrutura do hospital. A reunião foi conduzida pelo Secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, onde ficou também acertado que até a próxima quinta-feira (11), a equipe técnica da Sesap e os representantes municipais irão formular a proposta para um novo acerto entre a gestão estadual e os municípios que financiam o serviço de atendimento às grávidas.

“Todos os esforços estão sendo empreendidos para que as parturientes tenham acesso ao atendimento médico no nosso município”, afirmou o prefeito José Antônio Menezes, que também é médico. O setor de obstetrícia do hospital vem funcionando normalmente, desde a primeira semana de janeiro, realizando apenas partos normais.

(Visited 4 times, 4 visits today)