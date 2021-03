Prefeito de Macau discute parcerias para o ensino e capacitação com o IFRN e a FUNCERN

Na manhã desta quinta-feira, 11, representantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN e da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN-(FUNCERN), estiveram presentes na Prefeitura de Macau, para uma reunião com o prefeito José Antônio de Menezes. O encontro teve como objetivo fomentar parcerias entre o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN)-Campus Macau, a FUNCERN e o Município.

Na ocasião estiveram presentes, além do Prefeito José Antônio de Menezes, o diretor da FUCERN, Erivan Sales do Amaral, Diretor do IFRN/Macau, Jerd Miler, Diretor de Engenharia do IFRN, Carlos Guedes Alcoforado e o engenheiro do quadro técnico do IFRN, Haroldo Martins.

Na reunião onde também participaram o Secretário Municipal de Educação, professor Luiz Gonzaga e o Secretário de Infraestrutura, Winston Paiva, foram abordados assuntos sobre o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), auditoria em folha, capacitações, processos seletivos e outros projetos.

”A FUCERN apresentou o portfólio de serviços, que podem ser conveniados com o município e o Diretor do Câmpus IFRN/Macau colocou a disponibilidade para diversas parcerias, principalmente na área de educação, cultura e esportes. Também foi tratada a oferta de estagiários e jovens aprendizes”, revelou o prefeito José Antônio Menezes.

