Prefeito de Macau e Secretária de Saúde acompanham vacinação em idosos

Em visita a Secretaria Municipal de Saúde, na manhã deste sábado (13/2), o prefeito de Macau, José Antônio Menezes aproveitou para conferir a aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus aos idosos, com idade acima de 85 anos.

“Viemos até aqui marcar essa nova fase da campanha de vacinação que em alguns dias vai garantir a imunização contra a covid-19”, comentou o prefeito, que reforçou a necessidade de se seguir as normas de prioridade e saúde pública e de atender prioritariamente os que mais precisam.

Acompanhado da primeira-dama e Secretária de Saúde, Terezinha Menezes, o prefeito lembrou que os idosos acamados já receberam a primeira dose da vacina, enquanto que os profissionais de saúde da linha de frente contra a pandemia estão recebendo a segunda dose.

Em sistema drive-thur, a vacinação aconteceu simultaneamente, na sede da Secretaria Municipal de Saúde e no Complexo Escolar João Penha Filho. Durante a ação deste sábado, 95 idosos foram vacinados, nos dois pontos de apoio. Agentes do Departamento de Trânsito e a Guarda Municipal colaboraram com a iniciativa.

(Visited 3 times, 3 visits today)