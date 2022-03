Prefeito de Macau participa de discussão sobre a nova fase do petróleo e gás em audiência na Assembleia Legislativa

“O cenário da economia potiguar com a venda dos ativos da Petrobras no RN”. Esse foi tema da audiência pública que o prefeito de Macau, José Antônio de Menezes, participou na tarde desta quinta-feira, 17, na Assembleia Legislativa, em Natal.

“O município de Macau será parceiro dessa fase inovadora e muito importante para o desenvolvimento da economia da nossa região”, destacou o chefe do executivo, que participou da audiência acompanhado do assessor especial de Gabinete, Fábio Sá e do empresário Neto Sá.

A audiência foi proposta pelo deputado Hermano Morais. A necessidade do aumento da produção de gás e petróleo, agregação de valor através de um maior nível de utilização da capacidade de refino no município de Guamaré, mais contratações de empresas, serviços e de mão de obra, além da manutenção e aceleração dos investimentos da Petrobras em águas profundas (com destaque para o Campo de Pitu) foram pontos tratados no encontro.

Com base no município de Macau, a empresa 3R Petroleum, que comprou parte dos campos maduros para exploração, explicou quais são os planos da empresa para o Rio Grande do Norte e os impactos que tem gerado para a região. Segundo o CEO, Ricardo Savini, o tempo de sofrimento para o setor está perto de acabar. Com informações Assecom/PMM