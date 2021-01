Prefeito de Macau se reúne com sindicato para discutir salários atrasados

Diálogo e bom senso. Estes foram os resultados destacados pelo secretário municipal de Administração, Fábio Sá, após a reunião que aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), com a presença do Prefeito de Macau, José Antônio Menezes e de representantes do Sindicato dos Servidores Municipais- SINDSMAC.

Na pauta, o pagamento de salários em atraso, herdados pela gestão anterior. O prefeito José Antônio Menezes já recebeu os representantes do SINTE- Sindicato dos Trabalhadores da Educação para discutir pauta semelhante, onde apresentou proposta que será avaliada pela categoria.

Referente aos salários do mês de novembro, o chefe do executivo municipal esclareceu que, se tudo ocorrer dentro do esperado, entre esta sexta-feira, 15, até a segunda-feira, 18, a folha será quitada. Quanto ao pagamento do 13º terceiro salário e do mês de dezembro de 2020, o assunto ficou para ser discutido em uma nova reunião, que será marcada posteriormente.

Consignados

Em relação aos empréstimos consignados, o Secretário de Administração e Finanças adiantou que será restabelecido o desconto em folha, já no pagamento de janeiro. “O débito dos consignados foi quitado devido a um bloqueio na verba do FUNDEB”, esclareceu.

Salários em dia

O prefeito José Antônio Menezes também deixou claro que em relação aos salários dos servidores ativos efetivos, serão pagos dentro de cada mês. E os salários dos aposentados, serão pagos todo dia 10 de cada mês subsequente.

Participaram da reunião representando o executivo, além do prefeito e do secretário de Administração, o vice-prefeito Rodrigo Aladim. Representando o SINDSMAC: Edson Nascimento, José Raniere e Eliete Vitoriano, além de Lenilson Ciríaco e do vereador Fagner Teodósio, funcionário efetivo do município.

