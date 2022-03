Prefeito de Macau trata sobre integração das forças de segurança do município e estado

Nesta quarta-feira (16), o prefeito de Macau, José Antônio de Menezes esteve reunido com o secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Araújo, em Natal. Comandante da Polícia Militar no RN, o Coronel Alarico Azevedo também participou da audiência.

No encontro, foi requisitado aumento do efetivo policial, novas viaturas e discutida a possibilidade de integração do serviço de vídeo monitoramento por câmeras, que está sendo implantado na cidade pela prefeitura com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte– CIOSP RN.

Otimista com o resultado da reunião, o prefeito José Antônio de Menezes reforçou a contribuição da gestão municipal com as ações de segurança e sua manutenção. “Apresentamos aqui os problemas que atingem diretamente a segurança do cidadão macauense e que comprometem a segurança do patrimônio público”, disse o prefeito.

Convidado para a reunião pelo secretário de Estado de Segurança Pública, o coronel Kleber Caldas Macedo, comandante do Ciosp, afirmou que fará uma visita técnica ao município de Macau, ainda este mês, onde estará acompanhando a integração do sistema de vídeo monitoramento da cidade com as ações da Polícia Militar.