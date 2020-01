Prefeito de Santana do Matos renuncia ao cargo

O Prefeito do Município de Santana do Matos, Dr.Edivaldo Júnior renunciou neste domingo (05) ao cargo de chefe do executivo. Dr.Edivaldo encaminhou ofício ao Poder Legislativo oficializado a renúncia com a justificativa de que retomaria suas atividades como médico.

Assume o cargo a vice-prefeita Maria Alice da Silva, conhecida como Alice de Assis da Padaria. Seu marido é o ex-prefeito de cidade.

