Prefeito Dr. Zé Antônio autorizou o início das obras de revitalização na Orla da Praia de Camapum

Foi assinada nesta quinta-feira (11) pelo prefeito de Macau, José Antônio de Menezes, a ordem de serviço que autoriza o início das obras de revitalização e construção de um novo calçadão na orla da Praia de Camapum. O investimento chega próximo dos R$ 500 mil reais.

O ato solene aconteceu no Gabinete do Palácio João Melo com a presença de representantes da empresa que venceu a licitação da obra, do Secretário de Esporte e Juventude, Rodrigo Menezes e o adjunto da pasta de Infraestrutura, Júlio Sena.

A orla irá ganhar serviços de reconstrução de calçadão, jardinagem, iluminação, academia popular, chuveiros, guarda corpo e outras melhorias. Com previsão de inauguração em fevereiro de 2022, a obra inclui a revitalização do trecho que compreende da Barraca de Jacaré até o final do calçadão.

“É uma obra que Macau precisa. O calçadão será refeito e iremos revitalizar toda a orla. Com isso, toda extensão urbanizada da Praia vai receber benfeitorias na sua infraestrutura”, lembrou o prefeito José Antônio Menezes.