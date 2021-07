Prefeito e ex-prefeito recebem o deputado federal Walter Alves em Guamaré

O Prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), ao lado do seu irmão, o ex-prefeito Hélio Willamy (MDB), comemoram na tarde desta quarta-feira (21), a boa noticia de mais um beneficio em favor da cidade enviada por parte do deputado federal Walter Alves (MDB).

Os irmãos Eudes e Hélio recepcionaram o deputado e sua comitiva, e agradeceram pelas as emendas destinadas para o desenvolvimento do município. Por sua vez, Walter reafirmou seu compromisso com a população de Guamaré, e agradeceu pela amizade e liderança politica de Hélio.

Prestando Contas

Trata-se da liberação de mais uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil reais, destinada para o desenvolvimento urbano do município. Ao todo, entre os anos de 2019 e 2021, o parlamentar já encaminhou R$ 1,4 milhão em emendas do seu mandato para pavimentação de ruas, custeio da saúde, e ônibus com acessibilidade ao município.

Trabalhando por Guamaré

Walter tem sido um deputado que reconhece os votos obtidos nas urnas pela população de Guamaré, quando em 2014 ele obteve 55,72% dos votos, em 2018 obtive 38,85% dos votos, sendo nas duas ocasiões o deputado federal mais votado no município com ajuda do ex-prefeito Hélio e do grupo politico do MDB.

Em sua página no instagram, Hélio disse que “O mandato político deve ser exercido no meio do povo e junto às lideranças que representam os cidadãos nos municípios. Foi com muita felicidade que recebi hoje, ao lado do meu irmão e prefeito Eudes Miranda, a visita do deputado federal Walter Alves, em Guamaré. Nos últimos anos, Waltinho encaminhou mais de R$ 1 milhão em emendas para o nosso município e hoje veio prestar contas desse trabalho, visitando também outros municípios no Mato Grande. Parceria a favor de Guamaré, esse é o nosso compromisso com todos que desejam ajudar a nossa cidade. Muito obrigado Walter”. Comentou.