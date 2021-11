Prefeito eleito, Arthur Teixeira atua na luta pela obra da RN 401

Blog Celso Amâncio

Sob as bênçãos do deputado estadual Hermano Morais (PSB), o prefeito eleito de Guamaré, Arthur Teixeira fez parte da comitiva de Guamaré que bateu na porta do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), nesta terça-feira, 16, para cobrar as obras de reconstrução e alargamento da RN-401.

Arthur estava acompanhado do líder político Hélio Willamy e do prefeito Eudes Miranda. A comitiva foi recebida pelo titular do departamento, Manoel Marques.

“Um convênio será assinado ainda esse ano com o Estado para dar início as obras no ano que vem”, escreveu o deputado Hermano Morais em uma rede social.