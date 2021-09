Prefeito Eudes comemora aniversário jogando bola com os amigos e ao lado do povo

Despido de qualquer vaidade, o prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, ao lado de seu irmão, o ex-prefeito Hélio Willamy, comemorou mais uma primavera fazendo o simples… Jogando bola com os amigos no estádio de futebol Ubajarão, no conjunto Vila Maria.

Bem que ele poderia ter aproveitado o dia para descansar, viajar em família, ou mesmo fazer uma mega festa com holofotes, mas não, ele resolveu fazer o oposto, sua simplicidade chamou atenção.

No intervalo do jogo ele foi abraçado com gestos de gratidão pela passagem de mais um aniversário, e recebeu coros de parabéns por todos que estavam no estádio por mais uma primavera.

Dois bolos foram confeccionados com doces e refrigerantes por populares, que gostam e tem o galego como um exemplo de amigo e politico do povo.

Como chefe do executivo, Eudes Miranda tem uma vida totalmente agitada, uma agenda diária extensa a cumprir, diante da grande responsabilidade que lhe é imposta para cuidar do município que cresce a cada dia.

Mas quem estava no estádio na noite desta sexta-feira (03), viu um prefeito descontraído, feliz, e fazendo o que ele mais gosta “jogar bola”. O momento foi prestigiado pelos os vereadores, Edinor Albuquerque, Miranda Junior, Carlos Câmara, José Silva – Dedezinho, e Tiago Luís.

Eudes tem procurado dividir o pouco tempo de folga com a família e com o povo, seja jogando bola, ou fazendo visitas a famílias e amigos para reatar e fortalecer as amizades.

No cantar dos parabéns rodeados de amigos e do povo, Eudes fez questão de cortar o bolo e ofereceu o primeiro pedaço a uma criança presente, ele disse “Este primeiro pedaço de bolo dedico a esperança, e ao futuro de Guamaré, essa criança representa o futuro de dias melhores para todos nós”. Concluiu.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las: