Prefeito Eudes e comitiva acompanham demolição da bacia, e visitam a Estação de Tratamento de Esgoto

Na manhã desta sexta-feira (25), o prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, acompanhado do ex-prefeito Hélio Willamy, e dos vereadores da base governista, foram acompanhar de perto a demolição da bacia de resíduo localizada no conjunto Vila Maria.

O trabalho das máquinas teve inicio na demolição das paredes de concreto nesta quinta-feira (23). Os serviços da bacia estão sendo executados por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbanos.

A ação do atual governo visa à melhoria das famílias que residem no local, melhorando significativamente a qualidade de vida dos moradores que residem no conjunto.

O trabalho das máquinas no local deve durar duas semanas, colocando o ponto final em um problema que já se arrastava por décadas.

E T E

Logo após, a comitiva foi visitar o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Uma obra de impacto que foi construída na gestão do ex-prefeito Hélio Willamy.

A ETE é composta pelas seguintes unidades de tratamento principais: reator anaeróbio de manto de lodo (tratamento primário) e filtro biológico aerado com decantador secundário acoplado (tratamento secundário).

Além de outros equipamentos, como pré-tratamento, elevatória, torre divisora de vazão, tanque de contato de cloro, kits de preparação e dosagem de solução de cloro, bem como o sistema de adensamento e desidratação de lodo.

Eudes, Hélio e os demais vereadores puderam acompanhar o perfeito funcionamento das bombas da estação que estão funcionando a todo vapor.