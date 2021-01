Prefeito Eudes Miranda acompanha ato simbólico de vacinação e lembra vidas perdidas para a Covid em Guamaré

“A estrutura que depende do município para imunizar toda a população de Guamaré está pronta. Estamos uma equipe capacitada e toda a logística organizada”, com essas palavras, o prefeito interino Eudes Miranda, tranquilizou a população durante a transmissão pelas redes sociais, do ato simbólico de vacinação contra a Covid-19, na manhã desta quarta-feira, 20, na UBS 1-Centro.

Técnica de enfermagem, Maria das Dores Júnior Bertoldo, 65 anos, mais conhecida como “Farmácia”, com 41 anos de serviço na saúde pública, sendo lotada atualmente na UBS Porte II, no distrito de Baixa do Meio, foi a primeira profissional de saúde a ser vacinada, no ato que contou também com as presenças do Secretário de Saúde, Fabrício Morais, do vereador Carlos Câmara e do diretor do Hospital Manoel Lucas de Miranda, Chayanny Richardson, além profissionais da área de saúde no município.

“Esse momento histórico ocorre dez meses depois do município confirmar o primeiro caso da doença, quando já perdemos 23 vidas para a Covid”, lembrou o Secretário de Saúde, Fabrício Morais. Em nome do prefeito Eudes Miranda, o cerimonial pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas que perderam a vida para o novo coronavírus.

A vacinação começou por volta das 10h, um dia após a chegada de pouco mais de 200 doses da CoronaVac na cidade. “O total de doses enviadas para o município é insuficiente para imunizar o público prioritário, nesta primeira fase, neste caso, os profissionais de saúde e a prefeitura fica na dependência do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde para concluir esta etapa e dar sequência à campanha de imunização”, explicou o Coordenador da Atenção Básica na Saúde do município, Jarbas Moraes.

Além de Dona Maria das Dores, que atua na linha de frente da pandemia, outras duas profissionais de saúde receberam a dose nesta manhã, representando o corpo técnico do Hospital Manoel Lucas de Miranda. Elas foram escolhidas com base no Plano Municipal de Vacinação, que tem objetivo de imunizar primeiro as equipes que estiverem envolvidas no combate a Covid-19.

