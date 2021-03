Prefeito Eudes Miranda acompanha estudo geofísico para locação de poços

A Prefeitura de Guamaré está iniciando a segunda etapa do projeto que visa promover o desenvolvimento sustentável, com a locação de poços para o abastecimento de água nas comunidades. O prefeito Eudes Miranda vem acompanhando de perto os trabalhos da equipe.

A técnica consiste na injeção de corrente elétrica no subsolo, através de um conjunto de eletrodos fixados no solo, onde é possível medir a diferença de potencial elétrico do solo devido a passagem da corrente elétrica, possibilitando obter medidas das variações de um parâmetro físico em profundidade (aquífero, espessura de camadas, zonas de fraturas, etc).

“Para o sucesso da perfuração de um poço tubular, uma das fases mais importantes é a sua correta localização (locação)”, destacou Joseraldo do Vale, técnico da Fetarn, que acompanha o projeto, assessorando as atividades da Secretária Municipal de Desenvolvimento Rural. O trabalho vem acontecendo em áreas coletiva, nos Assentamentos Lagoa de Baixo, Santa Maria 3 e Santa Paz.

No assentamento Umarizeiro já tem poço em recuperação, na fase de autorga no IGARN. O estudo vai embasar o prefeito Eudes Miranda para tomar decisões sobre as áreas prioritárias que vão receber os poços.

Todo esse serviço é acompanhado por uma equipe com profissionais habilitados pelo CREA, responsáveis pela pesquisa de água subterrânea (locação de poços). São eles: Geólogos, Engenheiros Geológicos e Engenheiros de Minas.

